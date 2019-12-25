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رياضة

مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج: أنا زعلان من الجن

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:24 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعى
أرجع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعادل فريقه أمس سلبيا أمام الإنتاج الحربى فى الجولة العاشرة للدوري بسبب أعمال السحر الأسود التي أغلقت الشبكة فى وجه لاعبى الفريق الأبيض .

وشن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما عنيفا على الثلاثي ممدوح عباس وهانى العتال وسيد عبدالحفيظ بدعوى تسببهم فى أعمال السحر الأسود للفريق الأبيض فى مبارياته الثلاث الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها الفريق بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف والتعادل مع سموحة والانتاج تباعا .

وقال مرتضى منصور أنه ليس غاضبا من لاعبى الزمالك لأنهم أدوا ما عليهم فى المباراة ولكنه زعلان من الجن الذى تسبب فى تلك المأساة على حد قوله.

وخسر الزمالك 12 نقطة في 9 مباريات خاضها فى الدوري حتى الأن ليحصد 15 نقطة من أصل 27 نقطة.

وسافرت بعثة الزمالك إلى زامبيا فى الثانية فجر اليوم استعدادا لمواجهة زيسكو فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .
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