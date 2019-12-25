بـ 300 جنيه.. 10 أنشطة سياحية لقضاء رحلة ممتعة في الفيوم

بتكلفة تقدر بـ 300 جنية تستطيع قضاء يوم سياحي رائع بين أحضان مدينة الفيوم الخلابة التي وسعت شهرتها السياحية وتعدد مزاراتها ما بين الأثرية والترفيهية والتي تعدها الكثير من الشركات السياحية وفقا لما تعلنه عبر برامجها أو يمكنك الخوض التجربة بنفسك و التكلفة وفقا لميزانيتك الشخصية.



تتعدد مزارات مدينة الفيوم التى تشتهر بسياحة اليوم الواحد ولكننا فى التقرير التالى نرصد لكم أبرز 10 أنشطة لقضاء رحلة ممتعة:



« وادى الريان»:

قرابة الساعة و النصف ساعة للوصول من القاهرة الى محمية وادى الريان لتبدأ رحلة استكشاف الطبيعة البكر و الاستمتاع بأجواء البحيرات و الشلالات و التقاط الصور التذكارية ويتطرق الأمور من جمال وروعة المشاهد الطبيعية لعمل "فوتو سيشن" يخلد ذكريات رحلتك .



كما تستطيع ممارسة أنشطة السفارى و قضاء ليلة للتخييم بالاضافة التزلج على الرمال و رحلة بالمركب داخل البحيرة فى أمان تام ومناسب للأسر و العائلات ويضيف اليك لمسات رائعة لمشاهدة زخات النجوم ليلا .



« وادى الحيتان»:

هنا فى وادى الحيتان ستعود بك الذاكرة الى الالاف السنين حيث لتغوص مشايا على قدميك فى قاع المحيط حيث كان سابقا محيطا قبل قرابة 40 مليون سنة لترى 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش واكتر من 300 حوت متحجر بالاضافة الى الاستمتاع بمشاهد الطيور المهاجرة.



لن تتوقف متعتك عند مشاهدة هياكل الحيتان فقط بل تمتد إلى مشاهدة لوحة فنية فى السماء من الآلاف النجوم سيدخلك الى عالم أخر من رؤية الابداع وسيعيد إليك مشاهد لن تراها الا عبر شاشات السينما كحرب الكواكب.



«جبل المدورة»:

القمة الشاهقة فى محمية وادي الريان تطل على بحيرة بمساحة تقريبية 500 متر لترسم مشهدا ولوحة فنية تسحرك بجمالها و تستطيع إلتقاط الصور التذكارية التى تجعلك أما إستديو من الجمال الطبيعى و البكر .



«قصور العرب»:

قصور العرب تقع في حدود محمية وادي الريان لقبها البدو المقيمين في المنطقة بهذا الاسم نظرًا لوجود تكوينات جبلية تشبه البيوت الضخمة يمكنك زيارتها و التأمل فى الطبيعة الخلابة و التعمق فى الاستمتاع بجمالها



« بحيرة قارون»:

بحيرة قارون أثر طبيعى تستطيع إرتياد فلوكة وقضاء وقت ممتع فى جولة بها بالاضافة الى الاستمتاع بصيد الأسماك " موسى ، البورى، البلطى ، الدنيس" أشهرهم ومراقبة الطيور كما يمكنك التوجة لاقامة أوقات جيدة فى احدى المنتجعات السياحية و الكافيهات للاستراحة .



«حدائق وعيون السيلين»:

لهواة التنزة وسط الطبيعة و الحدائق فمنطة السيلين هى الأفضل على الاطلاق لما تتمتع به من حدائق ومدرجات و عيون طبيعية بالاضافة الى الطاحونة القديمة كما يمكن تذوق أشهى أنوا ع المأكولات.



«سواقى الهدير»:

يعود تاريخ سواقى الهدير الى عهد قدماء المصريين وتعد منطقة جاذبة للسائحين و الزيارات الداخلية وتعد مكان مناسب لالتقاط الصور التذكارية .



«قصر قارون»:

قصر قارون تعددت أساطيرة بين العامة حيث يعد أحد المعابد البطلمية تستطيع زيارتة و الاستمتاع بجداريتة و رسوماتة العبقرية ناهيك ان سنويا تتعامد علية الشمس بقدس الاقداس تحديدا يوم 21 سبتمبر من كل عام .



«هرم سنفرو»:

مقصد سياحى فريد يجب الايفوتك للتجول عبر التاريخ المنحني فى حضرة الملك سنفرو والد الملك خوفو لترى هرما مسطحا مكسو خارجيا من الحجر الجيرى يحتوى حجرات داخلية شقفها جملونى .



« مدينة كرانيس»:

مدينة يونانية فى الفيوم تضم المعابد و الطراز اليونانى القديم عليك أن تذهب لزيارتها لتستمتع بالتاريخ الشاهد على حقبة تاريخية مميزة فى ذلك الوقت و مشاهدة الحياة وباقى المقتنيات الاثرية .



«متحف كوم أوشيم»:

يحتوى بين جنابتة العديد من قصص التاريخ التى ترويها القطع الاثرية و اللوحات الفنية المقدرة بـ 320 تقريبا القاطنة بداخله، وبذلك ننهى رحلتنا السياحية عبر التقرير برصد أبرز 10 مقاصد و أنشطة يمكن الاستمتاع بها أثناء تواجد بالفيوم .

