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أخبار العالم

بينهن 31 امرأة..مقتل 35 مدنيا في هجوم ببوركينا فاسو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:21 م
مقتل 35 مدني في اعتداء
مقتل 35 مدني في اعتداء دموي في بوركينا فاسو
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وكالات
قتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة في هجوم نفذه مسلحون في شمال بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ هذا البلد الواقع في منطقة الساحل وأعلن حدادًا وطنيًا لمدة 48 ساعة.

وأعلن الرئيس روش كابوري شخصيًا الذي يتهم باستمرار بالتساهل حيال الجماعات الإرهابية، الذي أعلن على تويتر حصيلة "هذا الهجوم الهمجي"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف الرئيس ورئيس أركان جيش بوركينا فاسو الذي أعلن عن وقوع الهجوم في بيان قبيل ذلك، أن أربعة جنود وثلاثة دركيين قتلوا "وتم تحييد ثمانين إرهابيًا"، بما يعني أنهم قتلوا.

وقال رئيس أركان الجيش في بيان أن "مجموعة كبيرة من الإرهابيين هاجمت" صباح الثلاثاء "بشكل متزامن قاعدة عسكرية وسكان أربيندا المدنيين" في إقليم سوم، موضحًا أن الهجوم كان "كثيفًا" واستمر "بضع ساعات".

وأعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة ريميس داندجينو في بيان مساء الثلاثاء أن "الإرهابيين قتلوا بجبن خلال فرارهم 35 مدنيًا بينهم 31 امرأة، وتسببوا بجرح ستة أشخاص". وأضاف أن "نحو عشرين" جنديًا جرحوا أيضًا.

ويعد الهجوم واحدا من أكثر الهجمات دموية في هذا البلد الذي يشهد منذ 2015 هجمات متكررة لإرهابيين مثل جارتيه مالي والنيجر.
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