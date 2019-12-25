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أخبار العالم

أمام الإعلام.. أردوغان: شامم ريحة دخان.. ورئيس تونس: دا الغدا.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:53 م
صدى البلد
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شريف سيد
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره التونسي قيس سعيد، وهو يطالب المتواجدين بعدم التدخين عقب شمه رائحة دخان.

وقال أردوغان خلال المؤتمر الصحفي: "أشم رائحة دخان، يبدو أن هناك مدخنين بتونس، ولذلك أدعو الإخوة إلى التوقف عن التدخين".

وفي تعليقه على الأمر قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "إن هذه الرائحة هي رائحة الغداء، أو رائحة زيت زيتون من منزل تونسي خالص، متمنيا للجميع شهية طيبة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، زار تونس، للقاء نظيره قيس سعيد، وذلك بصحبة وفد يضم وزير الدفاع والخارجية ومدير المخابرات.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن أردوغان وصل إلى البلاد، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، للقاء الرئيس قيس سعيد.

وكانت ليبيا هي محور زيارة أردوغان إلى تونس.
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