ثنائي العود غسان ودينا.. في قبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغورى _ بشارع الأزهر_ فى الثامنة مساء (الجمعة 27 ديسمبر) ، حفل "ثنائى العود" الفنانين " غسان اليوسف ودينا عبد الحميد" .



يتضمن برنامج الحفل عزف باقة من مؤلفاتهما منها : " حوار بالعود"، ومن مؤلفات " غسان" :" رقص ليالى الشام " ، " بيت فى الحارة"، " زفة العروسة"، " قطار الشرق"،" حارة الزعفرانى" ، و مقطوعة جديدة بعنوان " طومان باى" ، ومن مؤلفات " دينا" مقطوعة "أخى" التى كتبتها خصيصًا فى رثاء أخيها ، وبالإضافة إلى عدة أعمال من الثراث المصرى، السورى، إلى جانب عزف لمجموعة من موسيقى أغانى " كوكب الشرق أم كلثوم" التى كتبها لها مجموعة من كبار الملحنين فى العصر الذهبى للفن ، وأيضًا مجموعة منتقاة من مؤلفات موسيقار الأجيال محمدعبد الوهاب".



يذكر أن الثنائى يعزف بتيمة " أصبع ووتر" وهى تقنية العزف " بأصابع شخص علي رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.