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فن

ثنائي العود غسان ودينا.. في قبة الغوري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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أحمد عمر
يقيم مركز إبداع قبة الغورى _ بشارع الأزهر_ فى الثامنة مساء (الجمعة 27 ديسمبر) ، حفل "ثنائى العود" الفنانين " غسان اليوسف ودينا عبد الحميد" .

يتضمن برنامج الحفل عزف باقة من مؤلفاتهما منها : " حوار بالعود"، ومن مؤلفات " غسان" :" رقص ليالى الشام " ، " بيت فى الحارة"، " زفة العروسة"، " قطار الشرق"،" حارة الزعفرانى" ، و مقطوعة جديدة بعنوان " طومان باى" ، ومن مؤلفات " دينا" مقطوعة "أخى" التى كتبتها خصيصًا فى رثاء أخيها ، وبالإضافة إلى عدة أعمال من الثراث المصرى، السورى، إلى جانب عزف لمجموعة من موسيقى أغانى " كوكب الشرق أم كلثوم" التى كتبها لها مجموعة من كبار الملحنين فى العصر الذهبى للفن ، وأيضًا مجموعة منتقاة من مؤلفات موسيقار الأجيال محمدعبد الوهاب".

يذكر أن الثنائى يعزف بتيمة " أصبع ووتر" وهى تقنية العزف " بأصابع شخص علي رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.
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