دار الإفتاء ترد على سائل يريد والده استصدار فتوى لحرمانه من الميراث ..فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، إن كثيرًا من الأسئلة والفتاوى التي تسأل عن مشكلات اجتماعية ترد إلى دار الإفتاء ، يكون خلفها مشكلات ويريد السائل استخدام الفتوى التي تصدر من دار الإفتاء كسلاح يشهره في وجه الطرف الآخر.





وأوضح «وسام»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال "يريد أبي استصدار فتوى لحرماني من الميراث، فما حكم ذلك؟"، أن دار الإفتاء تنأى بنفسها عن أن تكون طرفًا في تفاقم المشكلات أو أن نكون أداة فيها زيادتها".





هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث

ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم؛ حتى لا يقع خلاف.





وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في بيان لها، ردًا على سؤال: أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟ أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريث:«تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)»النساء.





وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» سنن الترمذي.



