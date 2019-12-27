غياب وإهمال بالصحة.. محافظ المنوفية يحيل أطباء وموظفين للتحقيق

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ المنوفية احالة وكيل مستشفى قويسنا العام ومسؤولي الدفاتر بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لتعمدهم وتكرارهم عرقلة عمل لجنة الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة نحو إنجاز أعمالها.





وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية الشؤون الصحية بسرعة تنفيذ التوقيع الإلكتروني على جميع المستشفيات الواقعة بنطاق المحافظة وذلك لعدم التلاعب بدفاتر الحضور والانصراف.





كما أحال محافظ المنوفية العاملين بأطقم النوبتجية المسائي بالوحدات الصحية لميت أبوشيخة وميت سراج وطه شبرا وأبنهس بمركز ومدينة قويسنا للتحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة نظرًا لغلق الوحدات وعدم تواجد العاملين بها، وكذا إحالة ممرضة النوبتجية بالوحدة الصحية لكفر زين الدين للتحقيق لتركها العمل.



