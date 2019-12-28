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رياضة

وليد سليمان يسجل الهدف الثاني لـ النادي الأهلي أمام بلاتينيوم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:28 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أحرز وليد سليمان الهدف الثاني له ولفريقه الاهلي فى شباك بلاتينيوم فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الاهلي الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق وليد سليمان من ركلة جزاء

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة الثامنه عن طريق وليد سليمان بعد تلقيه عرضية رائعه من علي معلول تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية داخل الشباك .

وبدء الاهلي بالاستحواذ علي وسط الملعب بتمريرات قصيرة بين اللاعبين لتشتيت خطوط بلاتينيوم .

وتعرض وليد ازارو لآصابه قوية بعد كرة مشتركة مع لاعب بلاتينيوم وخرج من ارض الملعب لتلقيه العلاج اللازم من طبيب الفريق فى الدقيقة 51 .

واهدر حسين الشحات فرصة هدف فى الدقيقة 59 بعد عرضيه من احمد فتحي ليستلمها الشحات داخل منطقة الجزاء ويسددها بطريقه غريبة ، ويمنع الاهلي من أحراز الهدف الثاني .

وواصل حسين الشحات فى أهدار الفرص فى الدقيقة 62 بعد توغل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها ضعيفه ويمسك بها حارس بلاتينيوم بسهوله.

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