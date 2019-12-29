إدراج جامعة العريش ضمن جامعات قبول الوافدين

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إدراج جامعة العريش ضمن الجامعات المصرية لقبول الطلاب الوافدين.



وتم إدراج جامعة العريش ضمن 5 جامعات مصرية لقبول الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية للحصول على درجات الماجستير الدكتوراه، وكذلك الشهادة الجامعية من خلال برامج الساعات المعتمدة بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي "رئيس المجلس".



كما وافق مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة،على توقيع بروتوكول مع 5 جامعات سودانية لتسويق البرامج التعليمية الخاصة بالجامعة، والعمل على جذب الوافدين للدراسة في جامعة العريش، وتمت الموافقة على فتح مقر للجامعة بالقاهرة لاستقبال الطلاب وتلقي الدروس وأداء الامتحانات.



وأكد الدكتور حبش النادي، ضرورة الاهتمام بالبرامج المتميزة بالجامعة لزيادة مواردها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ولجذب الطلاب من مختلف الدول للدراسة في البرامج المتميزة بكليات الجامعة، والعمل على دعم مجالات التعاون المشترك مع الجامعات العربية والأجنبية، والاهتمام بجودة التعليم ومراكز التطوير والتدريب وغيرها من المجالات العلمية.



وأوضح أن برامج الساعات المعتمدة تتمثل في: برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية (بمصروفات) بكلية الآداب، برنامج التغذية العلاجية (بمصروفات) بكلية الاقتصاد المنزلى، وبرنامجى تكنولوجيا الاستزراع البحرى وتكنولوجيا المصايد البحرية ( بمصروفات ) بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية.



وأكد أنه يوجد بجامعة العريش حاليا نحو 130 من الطلاب الوافدين للدراسة في مختلف كليات الجامعة معظمهم من الفلسطينيين وبعضهم من السودانيين والكويتيين.



وأكد الدكتور السيد غيث مدير إدارة الوافدين في جامعة العريش أنه تم بالفعل الإعلان عن ذلك على موقع الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى لقبول طلاب وافدين للدراسة في البرامج المميزة في كليات جامعة العريش خلال الفصل الدراسى الثانى بنظام الساعات المعتمدة..مشيرا إلى أنه يتم التقدم لها من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالإدارة المركزية للوافدين بالوزارة حتى 7 فبراير 2020.



