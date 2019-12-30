AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
Advertisements
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
نشر اسلام صيام لاعب الداخلية صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهم مع عائلتهما وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل
تصدرت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، شبه عارية.



شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب
نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه نداء الى الرئيس عبد الفتاح السياسى ورئيس الوزراء.

محمد رمضان يثير الجدل بملابس غريبة.. شاهد
أحيا الفنان محمد رمضان، منذ قليل حفلا غنائيا كبيرا في المغرب، وقد سافر قبل بدء حفله إلى هناك استعدادًا لمقابلة جمهوره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي وأحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكي بيده | تفاصيل

أخبار الفن.. مفاجأة.. حذف أغنية يوم تلات لعمرو دياب من أنغامي...وإطلالة جريئة لـ إليسا بالروب الأبيض

أخبار الفن.. حقيقة زواج حلا شيحا.. رقص والد شيرين رضا يشعل إنستجرام.. إعلامية كويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب.. فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. ابنة شقيق عادل إمام تتحدث عنه

تريند الفن| انضمام عضو جديد إلى عائلة أحمد حلمي.. طليقة علي ربيع تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نشرة الفن | طلاق جيهان منصور بعد زواج قصير .. حقيقة السخرية من عمرو يوسف.. سبب حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى

ترشيحاتنا

تعرف على بعض الحيل لتشغيل خاصية Dark Mode على أيفونك القديم

كفنت ياسمين بـ هدوم الجهاز.. أم تودع جثمان ابنتها في مشهد مؤثر بعد حادث بورسعيد

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

أخبار الرياضة| خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك.. سعد سمير يضع مسئولي الأهلي في مأزق.. حمد الله يتفوق على طارق حامد

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

قائمة أسعار نيسان nissan من الوكيل.. آخر تحديث لعام 2019

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

انقلاب أتوبيس مشجعي المصري بطريق بورسعيد - دمياط

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور