تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
نشر اسلام صيام لاعب الداخلية صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهم مع عائلتهما وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل
تصدرت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، شبه عارية.
شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب
نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه نداء الى الرئيس عبد الفتاح السياسى ورئيس الوزراء.
محمد رمضان يثير الجدل بملابس غريبة.. شاهد
أحيا الفنان محمد رمضان، منذ قليل حفلا غنائيا كبيرا في المغرب، وقد سافر قبل بدء حفله إلى هناك استعدادًا لمقابلة جمهوره.
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
نشر اسلام صيام لاعب الداخلية صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهم مع عائلتهما وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل
تصدرت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، شبه عارية.
شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب
نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه نداء الى الرئيس عبد الفتاح السياسى ورئيس الوزراء.
محمد رمضان يثير الجدل بملابس غريبة.. شاهد
أحيا الفنان محمد رمضان، منذ قليل حفلا غنائيا كبيرا في المغرب، وقد سافر قبل بدء حفله إلى هناك استعدادًا لمقابلة جمهوره.