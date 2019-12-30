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ساحة رأي

هلالي عبد الرحمن يكتب: السعار داء الكلب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
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بإذن الله تعالى – سنتناول في هذا المقال مرض خطير جدا للحيوانات الأليفة وقد تصل خطورته إلى كونه من أهم الأمراض المعدية للإنسان – و اقل ما يقال عنه في الوصف – انه مرض " مخيف "
و نتيجة شدة و فتك هذا المرض على الإنسان – فقد سن قانون يلزم جميع أصحاب الحيوانات الأليفة و خاصة الكلاب بضرورة تحصينها ضد هذا المرض الفتاك – و ذلك لحماية أصحابها و حماية المجتمع منه .

و سيتم تناول كل التفاصيل اللازمة لتوضيح كل صغيرة و كبيرة عن مرض السعار الفيروسي .
و أهم النقاط التي سيتم تناولها و هي:

1 - ماذا تعرف عن مرض السعار
2 - أنواع لمرض السعار
3 - المسبب لمرض السعار
4 - أهم الأعراض العامة لمرض السعار
5 - مضاعفات مرض السعار عقب ظهور الأعراض
6 - كيفية انتقال مرض السعار للإنسان
7 - فترة الحضانة مرض السعار
8 - عوامل الخطورة للإصابة بمرض السعار
9 - من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السعار
10 - متى يجب رؤية الطبيب
11 - التشخيص لمرض السعار
12 - علاج لمرض السعار الفيروسي
13 - كيفية الوقاية من مرض السعار
14 - وضح الإرشادات المتبعة عند العض من حيوان مشتبه به

س: ماذا تعرف عن مرض السعار؟
- هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق الحيوانات الثديية (ذوات الدم الحار)
الأليف منها (القطط - الكلاب – الأبقار – الجاموس – الماعز – الأغنام – الخيول)
غير الأليف مثل (القرود – الثعالب – الذئاب - القنادس – الخفافيش – الراكون – الظربان – الفئران الجبلية)
ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا. كما ينتقل بين الحيوانات بعضها البعض , لكن لا ينتقل بين البشر .

- من أهم الأمراض المعدية المميتة للإنسان.
- يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي ومن ثم إلى جميع أجزاء الجسم .
- غالبًا ما يكون مميتًا بمجرد ظهور العلامات والأعراض على المصاب .
- يجب رؤية الطبيب فورًا بعد حدوث العضة من قِبَل الحيوان المصاب .
- يمكن منعه وسرعة تقديم العناية الطبية قبل ظهور الأعراض .


س : هل هناك أنواع لمرض السعار ؟

1 - داء الكلب الهياجي ( الغضبي )
يسبب علامات فرط النشاط وسلوكًا غريبًا وعدوانيًّا.
الخوف من المياه أو الهواء
2 - داء الكلب الشللي
يسبب فقدان الإحساس بشكل تدرجي ابتداءً من موضع العضّة أو الخدش، كما يتطور هذا النوع بشكل أقل ولمدة أطول من النوع الأول
س : ماذا تعرف عن المسبب لمرض السعار ؟
بسبب دخول فيروس الكلب (فيروس ربدي) من خلال لعاب أو أنسجة أو سوائل جسم الحيوانات المصابة به.

س : ما هي أهم الأعراض العامة لمرض السعار ؟

حمى و خمول
صداع
غثيان
ألم أو حكة في مكان الإصابة
ضعف الإحساس في مكان الإصابة
عدم القدرة على النوم
زيادة إنتاج اللعاب
رهاب الماء
الهلوسة
صعوبة البلع
تشنجات وشد عضلي

س : ما هي مضاعفات مرض السعار عقب ظهور الأعراض ؟
- شلل الجهاز التنفسي .
- الغيبوبة .
- الوفاة ( لا قدر الله ) .

س : وضح كيفية انتقال مرض السعار للإنسان ؟
تكون العدوى بدخول الفيروس السعار ( الفيروس يكون موجودا بالغدد اللعابية الحيوان المصاب ) إلى جسم الإنسان بطريقين
- عن طريق العض وإحداث جرح ( و منها ينتقل إلى النسيج العصبي ثم يبدأ هجرته إلى الجهاز العصبي المركزي)
- عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب يلوث بلعاب الحيوان المصاب ( حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي )
كما أن الفيروس قصير الأجل عند تعرضه للهواء الطلق؛ حيث يمكن أن يبقى فقط في اللعاب، ويموت عندما يجف لعاب الحيوان.

س : ما هي فترة الحضانة لمرض السعار ؟
تراوح عادة ما بين شهر وثلاثة أشهر . كما قد تراوح ما بين أسبوع وسنة؛ حيث تعتمد فترة الحضانة على موقع الجرح وعوامل أخرى ( اهمها كمية الفيروس المتسربة إلى جسم الإنسان )
و للتوضيح سنفترض وجود جرحين مصابين بلعاب يحتوى على فيروس السعار فى جسم الإنسان
الجرح الأول في العنق ( قد يستغرق الفيروس أسبوع على الاكثر ليصل إلى المخ و يبدأ بظهور العلامات المرضية)
الجرح الثاني في القدم ( قد يستغرق الفيروس من شهر إلى عدة شهور ليصل إلى المخ و يبدأ بظهور العلامات المرضية )
و قد سجلت حالات سعار وصلت إلى فترة حضانة عام و لكن هذه الحالة كانت في القدم شاب ثلاثيني العمر – و كانت كمية الفيروس قليلة – ففي الخطوة الأولى كانت الفيروس يعمل جاهدا على إكثار عدده حتى يصل إلى العدد المطلوب للإصابة و عقب ذلك بدا في غزو الأنسجة العصبية باتجاه الجهاز العصبي المركزي ( إلى الحبل الشوكي ثم إلى المخ ).

س : ما عوامل الخطورة للإصابة بمرض السعار ؟
- السفر أو العيش في البلدان النامية ( التى يكثر بها الحيوانات البرية ذوات الدم الحار )
- ممارسة الأنشطة الرياضية ( استكشاف الكهوف - السفاري )
- التخييم دون اتخاذ الاحتياطات
وجود جروح في الرأس أو الرقبة -
- الاقتراب الغير حذر تجاه الحيوانات الضالة أو الغريبة

س : من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السعار ؟
العاملون بشكل مباشر مع الحيوانات (مثل البيطريين، عمال حدائق الحيوانات ) .-
- العاملون بشكل غير مباشر (مثل العاملين في المختبرات و المعامل ) .
- مربى الحيوانات الأليفة ( ذوات الدم الحار ) .
- المصابون بضعف في جهاز المناعة .
- المسافرون إلى المناطق النائية .
- الرياضيون (مثل هواة تسلق الجبال ) .

س : متى تجب رؤية الطبيب ؟
فورًا بعد حدوث العضة من قبل الحيوان سواء كان الحيوان ظاهرا عليه علامات مرض السعار او غير ظاهرة .

س : كيفية التشخيص لمرض السعار ؟
- قد يصعب التشخيص السريري لداء السعار - ما لم توجد علامات رهاب الماء أو رهاب الهواء الخاص بالمرض.
- التحاليل المخبرية : إما عن طريق المستضدات الفيروسية أو الأحماض النووية الموجودة في الأنسجة المصابة بالعدوى (الدماغ أو الجلد أو البول أو اللعاب )

س هل هناك علاج لمرض السعار الفيروسي ؟
لا يوجد علاج محدد لداء الكلب - لكن سرعة تنظيف وتطهير الجروح وأخذ اللقاح النشط والسلبي بعد التعرض فعال جدًا- بالإضافة إلى علاج الالتهابات الأخرى المحتملة.

س : ما هي الجهود المتبعة للوقاية من مرض السعار ؟
كما ذكرنا مسبقا بطرق المتبعة للقضاء على السعار
و لكي يتم القضاء عليه – فيلزم تكاتف الجهات جمعاء ( الجهات الرقابية – المواطنين )

الجهات الرقابية :
تلك الجهات الخاضعة للدولة و التي تعمل وفق الأسس و النظم العالمية للقضاء على السعار
و من أهم مجهوداتها
1 – توفير تطعيم السعار في جميع المستشفيات الحكومية البيطرية بجمهورية مصر العربية و بسعر زهيد جدا و من إنتاج مراكز تطعيمات المصل و اللقاح و بتكلفة قليلة جدا
2 – في حالة عض إنسان بحيوان و اشتباه إصابته بالسعار – فمتوفر بجميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة – كافة جرعات التحصين ضد السعار و بجرعات ذات قيمة زهيدة .

المواطنين :
- الحرص على تطعيم الحيوانات الأليفة ( القطط و الكلاب ) سواء كانت حبيسة في المنزل أو لا .

- تجنب أي اتصال مع الحيوانات البرية .
- التأكد من أخذ التطعيم قبل السفر .
- حماية الحيوانات الأليفة من الحيوانات المفترسة .
- الإبلاغ عن الحيوانات الضالة .
- تحصين الفئات المعرضة للخطر .

س : وضح الإرشادات المتبعة عند العض من حيوان مشتبه به ؟
- غسل الجرح فورًا بالماء الجاري والصابون أو بمادة منظّفة إن أمكن لمدة خمس دقائق على الأقل .
- حماية العينين والأنف والفم من رذاذ من الجرح أثناء التنظيف .
- وضع المطهر وضمادات بسيطة على الجرح .
- التوجه فورا و بدون تأخير لأقرب مستشفى حكومي لآخذ جرعات مرض السعار ( خمسة جرعات منظمة بجدول زمني معين ) و الالتزام بكافة الجرعات و في مواعيدها المحددة .
- إزالة الملابس التي قد تكون ملوثة والتخلص منها فورًا .

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