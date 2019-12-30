هلالي عبد الرحمن يكتب: السعار داء الكلب

و نتيجة شدة و فتك هذا المرض على الإنسان – فقد سن قانون يلزم جميع أصحاب الحيوانات الأليفة و خاصة الكلاب بضرورة تحصينها ضد هذا المرض الفتاك – و ذلك لحماية أصحابها و حماية المجتمع منه .





- الاقتراب الغير حذر تجاه الحيوانات الضالة أو الغريبة







- الرياضيون (مثل هواة تسلق الجبال ) .





- التحاليل المخبرية : إما عن طريق المستضدات الفيروسية أو الأحماض النووية الموجودة في الأنسجة المصابة بالعدوى (الدماغ أو الجلد أو البول أو اللعاب )





و لكي يتم القضاء عليه – فيلزم تكاتف الجهات جمعاء ( الجهات الرقابية – المواطنين )





2 – في حالة عض إنسان بحيوان و اشتباه إصابته بالسعار – فمتوفر بجميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة – كافة جرعات التحصين ضد السعار و بجرعات ذات قيمة زهيدة .





- تحصين الفئات المعرضة للخطر .





بإذن الله تعالى – سنتناول في هذا المقال مرض خطير جدا للحيوانات الأليفة وقد تصل خطورته إلى كونه من أهم الأمراض المعدية للإنسان – و اقل ما يقال عنه في الوصف – انه مرض " مخيف "و سيتم تناول كل التفاصيل اللازمة لتوضيح كل صغيرة و كبيرة عن مرض السعار الفيروسي .و أهم النقاط التي سيتم تناولها و هي:1 - ماذا تعرف عن مرض السعار2 - أنواع لمرض السعار3 - المسبب لمرض السعار4 - أهم الأعراض العامة لمرض السعار5 - مضاعفات مرض السعار عقب ظهور الأعراض6 - كيفية انتقال مرض السعار للإنسان7 - فترة الحضانة مرض السعار8 - عوامل الخطورة للإصابة بمرض السعار9 - من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السعار10 - متى يجب رؤية الطبيب11 - التشخيص لمرض السعار12 - علاج لمرض السعار الفيروسي13 - كيفية الوقاية من مرض السعار14 - وضح الإرشادات المتبعة عند العض من حيوان مشتبه بهس: ماذا تعرف عن مرض السعار؟- هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق الحيوانات الثديية (ذوات الدم الحار)الأليف منها (القطط - الكلاب – الأبقار – الجاموس – الماعز – الأغنام – الخيول)غير الأليف مثل (القرود – الثعالب – الذئاب - القنادس – الخفافيش – الراكون – الظربان – الفئران الجبلية)ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا. كما ينتقل بين الحيوانات بعضها البعض , لكن لا ينتقل بين البشر .- من أهم الأمراض المعدية المميتة للإنسان.- يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي ومن ثم إلى جميع أجزاء الجسم .- غالبًا ما يكون مميتًا بمجرد ظهور العلامات والأعراض على المصاب .- يجب رؤية الطبيب فورًا بعد حدوث العضة من قِبَل الحيوان المصاب .- يمكن منعه وسرعة تقديم العناية الطبية قبل ظهور الأعراض .س : هل هناك أنواع لمرض السعار ؟1 - داء الكلب الهياجي ( الغضبي )يسبب علامات فرط النشاط وسلوكًا غريبًا وعدوانيًّا.الخوف من المياه أو الهواء2 - داء الكلب الشللييسبب فقدان الإحساس بشكل تدرجي ابتداءً من موضع العضّة أو الخدش، كما يتطور هذا النوع بشكل أقل ولمدة أطول من النوع الأولس : ماذا تعرف عن المسبب لمرض السعار ؟بسبب دخول فيروس الكلب (فيروس ربدي) من خلال لعاب أو أنسجة أو سوائل جسم الحيوانات المصابة به.س : ما هي أهم الأعراض العامة لمرض السعار ؟حمى و خمولصداعغثيانألم أو حكة في مكان الإصابةضعف الإحساس في مكان الإصابةعدم القدرة على النومزيادة إنتاج اللعابرهاب الماءالهلوسةصعوبة البلعتشنجات وشد عضليس : ما هي مضاعفات مرض السعار عقب ظهور الأعراض ؟- شلل الجهاز التنفسي .- الغيبوبة .- الوفاة ( لا قدر الله ) .س : وضح كيفية انتقال مرض السعار للإنسان ؟تكون العدوى بدخول الفيروس السعار ( الفيروس يكون موجودا بالغدد اللعابية الحيوان المصاب ) إلى جسم الإنسان بطريقين- عن طريق العض وإحداث جرح ( و منها ينتقل إلى النسيج العصبي ثم يبدأ هجرته إلى الجهاز العصبي المركزي)- عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب يلوث بلعاب الحيوان المصاب ( حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي )كما أن الفيروس قصير الأجل عند تعرضه للهواء الطلق؛ حيث يمكن أن يبقى فقط في اللعاب، ويموت عندما يجف لعاب الحيوان.س : ما هي فترة الحضانة لمرض السعار ؟تراوح عادة ما بين شهر وثلاثة أشهر . كما قد تراوح ما بين أسبوع وسنة؛ حيث تعتمد فترة الحضانة على موقع الجرح وعوامل أخرى ( اهمها كمية الفيروس المتسربة إلى جسم الإنسان )و للتوضيح سنفترض وجود جرحين مصابين بلعاب يحتوى على فيروس السعار فى جسم الإنسانالجرح الأول في العنق ( قد يستغرق الفيروس أسبوع على الاكثر ليصل إلى المخ و يبدأ بظهور العلامات المرضية)الجرح الثاني في القدم ( قد يستغرق الفيروس من شهر إلى عدة شهور ليصل إلى المخ و يبدأ بظهور العلامات المرضية )و قد سجلت حالات سعار وصلت إلى فترة حضانة عام و لكن هذه الحالة كانت في القدم شاب ثلاثيني العمر – و كانت كمية الفيروس قليلة – ففي الخطوة الأولى كانت الفيروس يعمل جاهدا على إكثار عدده حتى يصل إلى العدد المطلوب للإصابة و عقب ذلك بدا في غزو الأنسجة العصبية باتجاه الجهاز العصبي المركزي ( إلى الحبل الشوكي ثم إلى المخ ).س : ما عوامل الخطورة للإصابة بمرض السعار ؟- السفر أو العيش في البلدان النامية ( التى يكثر بها الحيوانات البرية ذوات الدم الحار )- ممارسة الأنشطة الرياضية ( استكشاف الكهوف - السفاري )- التخييم دون اتخاذ الاحتياطاتوجود جروح في الرأس أو الرقبة -س : من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السعار ؟العاملون بشكل مباشر مع الحيوانات (مثل البيطريين، عمال حدائق الحيوانات ) .-- العاملون بشكل غير مباشر (مثل العاملين في المختبرات و المعامل ) .- مربى الحيوانات الأليفة ( ذوات الدم الحار ) .- المصابون بضعف في جهاز المناعة .- المسافرون إلى المناطق النائية .س : متى تجب رؤية الطبيب ؟فورًا بعد حدوث العضة من قبل الحيوان سواء كان الحيوان ظاهرا عليه علامات مرض السعار او غير ظاهرة .س : كيفية التشخيص لمرض السعار ؟- قد يصعب التشخيص السريري لداء السعار - ما لم توجد علامات رهاب الماء أو رهاب الهواء الخاص بالمرض.س هل هناك علاج لمرض السعار الفيروسي ؟لا يوجد علاج محدد لداء الكلب - لكن سرعة تنظيف وتطهير الجروح وأخذ اللقاح النشط والسلبي بعد التعرض فعال جدًا- بالإضافة إلى علاج الالتهابات الأخرى المحتملة.س : ما هي الجهود المتبعة للوقاية من مرض السعار ؟كما ذكرنا مسبقا بطرق المتبعة للقضاء على السعارالجهات الرقابية :تلك الجهات الخاضعة للدولة و التي تعمل وفق الأسس و النظم العالمية للقضاء على السعارو من أهم مجهوداتها1 – توفير تطعيم السعار في جميع المستشفيات الحكومية البيطرية بجمهورية مصر العربية و بسعر زهيد جدا و من إنتاج مراكز تطعيمات المصل و اللقاح و بتكلفة قليلة جداالمواطنين :- الحرص على تطعيم الحيوانات الأليفة ( القطط و الكلاب ) سواء كانت حبيسة في المنزل أو لا .- تجنب أي اتصال مع الحيوانات البرية .- التأكد من أخذ التطعيم قبل السفر .- حماية الحيوانات الأليفة من الحيوانات المفترسة .- الإبلاغ عن الحيوانات الضالة .س : وضح الإرشادات المتبعة عند العض من حيوان مشتبه به ؟- غسل الجرح فورًا بالماء الجاري والصابون أو بمادة منظّفة إن أمكن لمدة خمس دقائق على الأقل .- حماية العينين والأنف والفم من رذاذ من الجرح أثناء التنظيف .- وضع المطهر وضمادات بسيطة على الجرح .- التوجه فورا و بدون تأخير لأقرب مستشفى حكومي لآخذ جرعات مرض السعار ( خمسة جرعات منظمة بجدول زمني معين ) و الالتزام بكافة الجرعات و في مواعيدها المحددة .- إزالة الملابس التي قد تكون ملوثة والتخلص منها فورًا .