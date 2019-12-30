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رياضة

الإسماعيلى يحيل باهر المحمدي للتحقيق واللاعب يهدد بالرحيل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:56 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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عمرو الحلوانى
قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلى إحالة باهر المحمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى التحقيق بسبب تصريحاته ضد النادى والجماهير .

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى جلسة تحقيق مع المسئولين خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل معرفة أسباب هجومه على الجماهير بالإضافة إلى معرفة أسباب تلويحه بالرحيل عن الفريق .

وكان باهر المحمدى اكد امتلاكه عددا من العروض القوية مطالبا مجلس إدارة النادي الإسماعيلى بتسهيل إجراءات رحيله عن قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة؛ وهو الأمر الذى أدى إلى وجود حالة كبيرة من الغضب لدى مسئولى الإسماعيلى خاصة وأن اللاعب يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى الفترة الحالية والذى لابد أن يحافظ على طريقة تصريحاته وانتقاده للنادي .
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