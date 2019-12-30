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فن

أخبار الفن| لينا الفيشاوي تثير الجدل بـ صورة عارية | رامي صبري وزوجته يشعلان إنستجرام فى أحدث ظهور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:38 م
لينا أحمد الفيشاوي
لينا أحمد الفيشاوي
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شيرى نبيل
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

رامى صبرى وزوجته يشعلان إنستجرام فى أحدث ظهور لهما

نشر المطرب رامى صبرى صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
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شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ سولاف فواخرجي

نشرت الفنانة سولاف فواخرجي، صور جلسة تصوير جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
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مي العيدان تهاجم أحمد الفيشاوي بسبب صورة ابنته العارية

أعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان، نشر صورة ابنة أحمد الفيشاوي، التي اثارت جدلا واسعا بسبب نشرها صورة من عدة سنوات ، وهي عارية الصدر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".
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محمد رمضان يتالق فى احدث حفل له بالمغرب.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو له من خلال آخر حفل غنائى له فى المغرب.
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مشهورات أثرن الجدل بـ صور عارية.. لينا الفيشاوي الأحدث وقمر الأشهر

أثارت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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حلو المكان .. أغنية تامر حسنى الجديدة تحقق 12 مليون مشاهدة

حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسنى، خلال 10 أيام من طرحها 12 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية الدعائية التى طرحت خلال فيلمه الجديد "الفلوس".

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أحمد شيبة يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

يخوض الفنان أحمد شيبة، تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" مع كل من الفنانة شمس ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين .
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