لسوء الأداء.. نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين ومدير المركز التكنولوجي في الغربية

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين ومدير المركز التكنولوجي بمجلس مدينة قطور وخصم 3 أيام من راتب العاملين بالمركز بسبب سوء الأداء.





جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على مركز ومدينة قطور صباح اليوم بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والتي بدأها بتفقد المركز التكنولوجي حيث لاحظ وجود إهمال بالمركز وسوء حالته على الرغم من تجديده مؤخرًا وعدم تقديم الخدمة المنوط بها من خلاله وعلى الفور أصدر قراره السابق.





وتابع محافظ الغربية جولته بقرية الشين حيث زار كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مار جرجس ، وخلال جولته بالقرية لاحظ عدم رفع نواتج مياه الأمطار وعدم تمهيد الطرق بالقرية وكذا وجود أعمال بناء مخالفة بنطاق القرية، حيث أصدر قراره بنقل رئيس الوحدة المحلية والإيقاف الفوري لأعمال البناء المخالف ومصادرة معدات ومواد البناء.





كما قام محافظ الغربية أيضًا بتفقد كنيسة العذراء بمدينة قطور وكنيسة أبو مقار بأسيوط ، موجهًا رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بنطاق الكنيسة وتمهيد الطرق المؤدية إليها والعمل على ردم كافة الحفر وإزالة المطبات العشوائية من جميع طرق المدينة وتمهيدها بإستخدام المعدات المتاحة.





وخلال مرور محافظ الغربية على طريق طنطا / كفر الشيخ لاحظ قيام العديد من الأهالي بتوبير الأراضي الزراعية وردمها بمخلفات البناء تمهيدًا للبناء المخالف.



