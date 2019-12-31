محمد عدوية: أهدي أغنية أنا تاجك وسلطانك إلى مصر وزوجتي .. فيديو

قال الفنان محمد عدوية ،إن فترة ما بعد الثورة قمت بعمل تترات مسلسلات لمدة عامين فقط منها حوارى بوخاريست وذلك لان الناس لم تكن تولي الفن اهتمام بسبب الأحداث .
وأضاف"محمد عدوية"خلال لقائة في برنامج"الحياة اليوم" المذاع علي قناه "الحياه"،:إنني لم يكن لدي طاقة للعمل بعد الثورة إلا عمل المسلسلات كما انني افضل ان تعيش أعمالي مع الناس ووقتها كانت الأعمال الفنية كثيره.
وأوضح"محمد عدوية"ان الاعمال يجب ان تاخذ وقتها حتي يتم سماعها جيدا كما انني اجلس انا ومدير شركة الانتاج حتي نقدم للمشاهدين اعمال جديده.
وتابع:إنني أقدم اغنية انا تاجك وسلطانك التي قمت بغنائها إلى المدام ومصر .
واستكمل"عدوية" أن أغنية تاجك وسلطانك يمكن أن تأخذ لأكثر من معنى بسبب انتقاء كلماتها كما ان الفنان لا يجب ان يحكي عن نفسة فقط بل يجب أن يعبر عن الناس ايضا .
وأضاف"محمد عدوية"خلال لقائة في برنامج"الحياة اليوم" المذاع علي قناه "الحياه"،:إنني لم يكن لدي طاقة للعمل بعد الثورة إلا عمل المسلسلات كما انني افضل ان تعيش أعمالي مع الناس ووقتها كانت الأعمال الفنية كثيره.
وأوضح"محمد عدوية"ان الاعمال يجب ان تاخذ وقتها حتي يتم سماعها جيدا كما انني اجلس انا ومدير شركة الانتاج حتي نقدم للمشاهدين اعمال جديده.
وتابع:إنني أقدم اغنية انا تاجك وسلطانك التي قمت بغنائها إلى المدام ومصر .
واستكمل"عدوية" أن أغنية تاجك وسلطانك يمكن أن تأخذ لأكثر من معنى بسبب انتقاء كلماتها كما ان الفنان لا يجب ان يحكي عن نفسة فقط بل يجب أن يعبر عن الناس ايضا .