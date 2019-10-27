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فن

محمد عدوية يستعيد ذكريات الطفولة مع والده.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
احمد عدوية ونجله
احمد عدوية ونجله محمد
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محمد بدران
شارك المطرب محمد عدوية، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام» جمهوره ومتابعيه بصورة قديمة له من طفولته برفقة والده نجم الاغنية الشعبية احمد عدوية.

وظهر «محمد احمد عدوية» في الصورة وهو طفل بصحبة والده، وعلق محمد على الصورة قائلا: "مع ابويا الغالي في منتصف التسعينات".

وأحيا عدوية مؤخرا حفلا غنائيا ضخما فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ ورفع الحفل شعار كامل العدد وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره هناك ومنها "يا بنت السلطان وزحمة يا دميا زحمة والطيب أحسن ودى الى خدتنى منى وتقدر تطير من غير جناحات وأنا تاجك وسلطانك وست البنات وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.
محمد عدوية يستعيد ذكريات الطفولة مع والده.. شاهد
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