محمد عدوية: أحمد عدوية الفنان الوحيد الذى طور في غناء الموال.. فيديو

قال الفنان محمد عدوية، إن غناء المواويل تكون بطريقة ارتجالية كما أن الفنان الوحيد الذي طوّر في غناء الموال هو الفنان أحمد عدوية وهذا حقه ليس لكونه أبي .
وأضاف "محمد عدوية" خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أن الفنان أحمد عدوية هو الوحيد الذى كان يجيد الدخول إلى المقامات والخروج منها .
وأوضح "محمد عدوية" أن غناء الموال لا يقوم بغنائه أي أحد لأنه يحتوى على الكثير من المقامات .
وتابع: إنني أقوم بغناء أغاني شعبية كما أنني أحب أن أكون متنوعاً في الغناء وهذه موهبة من عند الله وأنا أقوم على تطويرها .
واستكمل "عدوية" أن هناك نوعين للمواويل الرصد والبياتي وأقرب المقامات المفضلة عندي هي الكرد والبياتي والصبا.