محمد عدوية: أحمد عدوية الفنان الوحيد الذى طور في غناء الموال.. فيديو

قال الفنان محمد عدوية ، إن غناء المواويل تكون بطريقة ارتجالية كما أن الفنان الوحيد الذي طوّر في غناء الموال هو الفنان أحمد عدوية وهذا حقه ليس لكونه أبي .





وأضاف "محمد عدوية" خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أن الفنان أحمد عدوية هو الوحيد الذى كان يجيد الدخول إلى المقامات والخروج منها .





وأوضح " محمد عدوية " أن غناء الموال لا يقوم بغنائه أي أحد لأنه يحتوى على الكثير من المقامات .





وتابع: إنني أقوم بغناء أغاني شعبية كما أنني أحب أن أكون متنوعاً في الغناء وهذه موهبة من عند الله وأنا أقوم على تطويرها .



