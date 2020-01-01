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توك شو

محمد عدوية: أحمد عدوية الفنان الوحيد الذى طور في غناء الموال.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:25 ص
الفنان محمد عدوية
الفنان محمد عدوية
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إبراهيم القادري
قال الفنان محمد عدوية، إن غناء المواويل تكون بطريقة ارتجالية كما أن الفنان الوحيد الذي طوّر في غناء الموال هو الفنان أحمد عدوية وهذا حقه ليس لكونه أبي .

وأضاف "محمد عدوية" خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أن الفنان أحمد عدوية هو الوحيد الذى كان يجيد الدخول إلى المقامات والخروج منها .

وأوضح "محمد عدوية" أن غناء الموال لا يقوم بغنائه أي أحد لأنه يحتوى على الكثير من المقامات .

وتابع: إنني أقوم بغناء أغاني شعبية كما أنني أحب أن أكون متنوعاً في الغناء وهذه موهبة من عند الله وأنا أقوم على تطويرها .

واستكمل "عدوية" أن هناك نوعين للمواويل الرصد والبياتي وأقرب المقامات المفضلة عندي هي الكرد والبياتي والصبا.
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