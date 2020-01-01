رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور

أحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة، بحضور جماهيري كبير، ومن تنظيم المنتج محمود حنفي وإشراف الدكتورة نورة محمود حنفي.





وقدّم "صبري" العديد من أشهر أغانيه منها أجمل ليالي عمرى، ثم أدى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل" و"اهد الدنيا" و "تعالي" و"لو كان عليك" و "مش فارق" و "حبيبي الاولانى" و "مش انا وغيرها.





حرص عدد كبير من الجمهور على التقاط صور "سيلفي" مع رامي صبري.



