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إلهام أبو الفتح
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فن

رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:33 ص
رامي صبري
رامي صبري
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عمرو سيد - محمد صبحي
أحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة، بحضور جماهيري كبير، ومن تنظيم المنتج محمود حنفي وإشراف الدكتورة نورة محمود حنفي. 

وقدّم "صبري" العديد من أشهر أغانيه منها أجمل ليالي عمرى، ثم أدى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل" و"اهد الدنيا" و "تعالي" و"لو كان عليك" و "مش فارق" و "حبيبي الاولانى" و "مش انا وغيرها.

حرص عدد كبير من الجمهور على التقاط صور "سيلفي" مع رامي صبري. 

كما قدم رامي صبري "ميدلي" أغاني دراما، شمل "غمضت عينى" و"مش فاكر ليك" و"مش فارق" و"بحبك"، قبل أن يختتم بـ"الرجل"؛ بناء على طلب الجمهور.
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور
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