بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء والمصري للشئون الخارجية

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية، وذلك في اطار جهود المركز من تطوير إمكانياته ومكانته كأحد أهم مراكز الفكر في مصر.



وجرت مراسم التوقيع على البروتوكول بين أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، السفير محمد منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.



تناول البروتوكول عدد من مجالات التعاون المستقبلية التي سيتم من خلالها دعم العمل البحثي والفكري لخدمة متخذ القرار وقد اتفق الطرفان على التعاون في العديد من المجالات أبرزها التعاون في مجال المشروعات الأكاديمية والبحثية المشتركة، التي تتصل بمشروعات بحثية أو ثنائية أو متعددة الأطراف.