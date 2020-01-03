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فن

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:15 ص
نجوى قاسم
نجوى قاسم
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شروق ابراهيم
صدمت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم الوطن العربي برحيلها عن عالمنا في ثاني أيام العام الجديد، بعد وفاتها المفاجئ بمنزلها في دبي عن عمر يناهز 51 عامًا.

وكانت نجوى قاسم تحدثت عن الموت قبل أيام من رحيلها، بسبب تغريدة لأحد الاشخاص الذين تمنوا لها الموت قائلا: السنة الجاية إن شاء الله بنعيد بلاكي "من غيرك".

ردت عليه الإعلامية اللبنانية قائلة عبر تويتر :"الله لا يحرمكم النوايا السيئة يا رب ان شاء الله تشفي السنة الجاية حتى ما تاكل حالك".

وتوفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، أمس الخميس، بمنزلها في دبي عن عمر يناهز 51 عامًا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر والدول العربية هاشتاج #نجوي_القاسم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه
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