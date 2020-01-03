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فن

تريند الفن| حجاب ابنة شقيق عادل إمام.. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:11 ص
نجوى قاسم
نجوى قاسم
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:


صدمت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم الوطن العربي برحيلها عن عالمنا في ثاني أيام العام الجديد، بعد وفاتها المفاجئ بمنزلها في دبي عن عمر يناهز 51 عامًا.


نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى تويتر، صورة الإعلامية الراحلة نجوى قاسم.


نشرت نور عصام إمام - ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، عدة صور وفيديوهات قصيرة عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل الحرم المكي الشريف لتؤدي مناسك العمرة.


تصدر الفنان تامر حسنى موقع التغريدات العالمى تويتر بعد تسريب فيلمه الجديد "الفلوس" عبر بعض المواقع الإلكترونية.
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تريند الفن| حجاب ابنة شقيق عادل إمام.. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم

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