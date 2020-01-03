لا يتدرب بأوزان ثقيلة.. أداما تراوري يكشف سبب عضلاته الضخمة

يواصل النجم الإسباني ذو الأصول المالية أداما تراوري خطف الأضواء بعد التألق اللافت في الفترة الأخيرة مع فريقه ولفرهامبتون كان آخرها إسقاط حامل اللقب مانشستر سيتي و إحرازه هدف الفوز.





ولكن ليس تسجل الأهداف فقط هو ما منح أداما تراوري انتباه عشاق كرة القدم، بل قوته التي يتمتع بها والممثلة في بنيته القوية وعضلاته المفتولة.





وتحدث تراوري عن سر عضلاته القوية التي يتمتع بها في حديث أجراه مع برنامج "خوجونيس" الإسباني قائلا: "أعلم أن ما سأقوله سيكون من الصعب تصديقه، لكني فعلًا لا أتدرب بأوزان ثقيلة في الصالة الرياضية".





متابعا حديثه: " عضلاتي الضخمة قد يكون سببها وراثي في المقام الأول، كل ما أفعله هو التدريب بانتظام وفي المقابل أجد عضلات تكبر بسرعة كبيرة".



