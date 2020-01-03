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رياضة

لا يتدرب بأوزان ثقيلة.. أداما تراوري يكشف سبب عضلاته الضخمة

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:03 م
أداما تراوري - صورة
أداما تراوري - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
يواصل النجم الإسباني ذو الأصول المالية أداما تراوري خطف الأضواء بعد التألق اللافت في الفترة الأخيرة مع فريقه ولفرهامبتون كان آخرها إسقاط حامل اللقب مانشستر سيتي و إحرازه هدف الفوز.

ولكن ليس تسجل الأهداف فقط هو ما منح أداما تراوري انتباه عشاق كرة القدم، بل قوته التي يتمتع بها والممثلة في بنيته القوية وعضلاته المفتولة.

وتحدث تراوري عن سر عضلاته القوية التي يتمتع بها في حديث أجراه مع برنامج "خوجونيس" الإسباني قائلا: "أعلم أن ما سأقوله سيكون من الصعب تصديقه، لكني فعلًا لا أتدرب بأوزان ثقيلة في الصالة الرياضية".

متابعا حديثه: " عضلاتي الضخمة قد يكون سببها وراثي في المقام الأول، كل ما أفعله هو التدريب بانتظام وفي المقابل أجد عضلات تكبر بسرعة كبيرة".

جدير بالذكر أن أداما تراوري شارك في 66 مباراة مع وولفرهامبتون في مختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف آخرها في شباك مانشستر سيتي.
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