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أخبار العالم

سويسرا: سلمنا رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:18 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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أحمد محرم
نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن وزارة الخارجية السويسرية أن القائم بالأعمال في سفارتها في طهران، استدعي إلى وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، لإبلاغه، بموقف إيران من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت الخارجية السويسرية، أن القائم بالأعمال في سفارتها، سلم طهران رسالة من واشنطن.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية السويسرية، سيعود السفير السويسري إلى طهران من عطلته "كما هو مخطط" يوم الجمعة.

وأضاف البيان "في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، تدعو سويسرا كلا الجانبين إلى تجنب المزيد من التصعيد"، حسبما جاء في البيان.

وتمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران التي تسمح بوجود قناة اتصال دبلوماسية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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