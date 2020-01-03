تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

تحتفل اليوم جورجينا رزق عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية، بعيد ميلادها الـ 66، والتي حصلت على لقب ملكة جمال الكون عام 1971.



ولدت جورجينا رزق في 3 يناير عام 1953، لعائلة مسيحية مارونية ، وكان والدها لبناني أما والدتها مجرية الأصل.



حصلت جورجينا على لقب ملكة جمال لبنان عام 1970 ، ثم مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 1971 التي اقيمت في مدرج ميامي بيتش بفلوريدا وفازت بلقب ملكة جمال الكون وهي أول مرة تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون.



وبعد حصولها على هذا اللقب في تاريخ لبنان ، أصدر لبنان طابعا بريديا يُظهر صورة جورجينا رزق بمناسبة حصولها على لقب ملكة جمال الكون.



شاركت جورجينا رزق في العديد من الأفلام السنيمائيّة قبيل الحرب الأهلية اللبنانية ومنها غيتار الحب، باي باي يا حلوة، والملكة وأنا.



تزوجت جورجينا رزق من علي حسن سلامة والذي لقب من قبل الصهاينة بالأمير الأحمر والذي اغتيل في 1979 من قبل الموساد وأنجبت منه ابنها "علي".



ثم تزوجت جورجينا رزق المطرب اللبناني وليد توفيق في 1990 وأنجبت منه ابنها الثاني "الوليد" وابنتها "نورهان".