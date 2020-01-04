القاهرة 17 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4 - 1 - 2020 بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 4- 1- 2020.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى





القاهرة 09 17





الإسكندرية 08 17





مطروح 08 16





بورسعيد 11 17





دمياط 11 17





الإسماعيلية 09 18





السويس 10 18





العريش 09 18





رفح 09 17





طابا 11 17





شرم الشيخ 13 21





الغردقة 09 19





الفيوم 09 17





بنى سويف 17 10





أسيوط 08 18





الأقصر 07 19





أسوان 08 20





الوادي الجديد 07 18





شلاتين 14 23



