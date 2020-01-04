شاهد.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على التحرش بفتاة المنصورة

غردت الإعلامية رضوى الشربينى ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، بتعليق على واقعة التحرش بفتاة المنصورة









وتابعت قائلًة: "طيب الناس اللى ماشية فى الشارع محدش قالهم أنتم بتعملوا إيه؟ فين الدين، فين الإنسانية، فين التربية، الله يرحم النخوة والشهامة #فتاة_المنصورة ".





يأتى ذلك بعد أن كشفت فتاة المنصورة ضحية واقعة التحرش الجماعى ليلة رأس السنة، عن تفاصيل الواقعة لأفراد الشرطة عقب التوصل إليها.





وعقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام وتم تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها «طالبة» 20 سنة مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها 20 سنة طالبة بجامعة المنصورة.



