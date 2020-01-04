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أخبار البلد

شاهد.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على التحرش بفتاة المنصورة

السبت 04/يناير/2020 - 11:00 ص
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدي
غردت الإعلامية رضوى الشربينى ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، بتعليق على واقعة التحرش بفتاة المنصورة.

وعلقت رضوى الشربينى: "مفيش أى منطق ممكن يخلى أى حد فينا يستوعب كم انحدار الأخلاق اللى وصلنا ليه، ٤٠ شابا يتحرشون بفتاة فىً الشارع  مفهومش واحد قالهم حرام عليكم؟".

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وتابعت قائلًة: "طيب الناس اللى ماشية فى الشارع محدش قالهم أنتم بتعملوا إيه؟ فين الدين، فين الإنسانية، فين التربية، الله يرحم النخوة والشهامة #فتاة_المنصورة ".

يأتى ذلك بعد أن كشفت فتاة المنصورة ضحية واقعة التحرش الجماعى ليلة رأس السنة، عن تفاصيل الواقعة لأفراد الشرطة عقب التوصل إليها.

وعقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام وتم تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها «طالبة» 20 سنة مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها 20 سنة طالبة بجامعة المنصورة.

وقررت الضحية الأولى في أقوالها، أنها أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة.
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