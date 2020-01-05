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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من بذرة الكتان على الريق؟

الأحد 05/يناير/2020 - 01:16 ص
بذرة الكتان
بذرة الكتان
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أسماء عبد الحفيظ
نصحت الدكتورة سكينة جمال استشاري السمنة والتغذية بتناول ملعقة من بذرة الكتان يوميًا على الريق وخاصة لمرضى السكري، لاحتوائها على هذه الفوائد:

بذرة الكتان، من النباتات العشبية التى يستخرج منها الزيت الحار .

- تناول ملعقة من بذرة الكتان سواء مطحونة أم لا تعمل على محاربة مرض السرطان وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة في بذرة الكتان .

- تحتوي بذرة الكتان سواء المطحونة أم صحيحة حسب الرغبة على مضاد حيوي يقي الجسم من الاصابة بالجراثيم والفيروسات والميكروبات

- تناول ملعقة من بذرة الكتان يعمل على تحسين عملية الهضم ، وإراحة القولون وطرد الغازات، وتلين حركة الأمعاء، وتحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة ،وتمنع الإصابة بالإمساك .

- بذرة الكتان تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه وبالتالي تحسن من أدائه لوظائفه.

- تحتوي بذرة الكتان على نسبة عالية من فيتامين C والأوميجا 3 ،الذي يعمل على حماية الجسم من الاصابة بالأمراض المعدية ، ويعتبر بمثابة مقوي للمفاصل والعضلات كما يغذي الجلد ومقوي طبيعي للشعر .

- تناول ملعقة من بذرة الكتان تعمل على خفض نسبة السكر بالدم ، وجعله في حدوده الطبيعي وتعزز إنتاج هرمون الإنسولين.

- تساعد على امتصاص الحديد من الغذاء وتقوية الدم ومنع الإصابة بالأنيميا.

- تقلل من الاضطلرابات المصاحبة للدورة الشهرية عند المرأة، وتقلل من غزارة فقدان الدم ،كما تحافظ على مزاج السيدات وتمنع الأصابة بالتوتر.

-بذرة الكتان تساعد على قمع الشهية وتشعر الشخص بالشبع مجرد تناول أبسط الوجبات لذلك تسبب خسارة الوزن بسهولة ،حتي مع عدم الخضوع لنظام رجيم .

طريقة الاستخدام:
ملعقة من بذرة الكتان سواء صحيحة أو مطحونة على الريق مع الماء يوميًا

ملحوظة :
يرجي الاحتفاظ ببذرة الكتان فى الثلاجة لأنها تفسد خارج الثلاجة بعد عددة أيام .
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