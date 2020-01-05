ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من بذرة الكتان على الريق؟

نصحت الدكتورة سكينة جمال استشاري السمنة والتغذية بتناول ملعقة من بذرة الكتان يوميًا على الريق وخاصة لمرضى السكري، لاحتوائها على هذه الفوائد:



بذرة الكتان، من النباتات العشبية التى يستخرج منها الزيت الحار .



- تناول ملعقة من بذرة الكتان سواء مطحونة أم لا تعمل على محاربة مرض السرطان وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة في بذرة الكتان .



- تحتوي بذرة الكتان سواء المطحونة أم صحيحة حسب الرغبة على مضاد حيوي يقي الجسم من الاصابة بالجراثيم والفيروسات والميكروبات



- تناول ملعقة من بذرة الكتان يعمل على تحسين عملية الهضم ، وإراحة القولون وطرد الغازات، وتلين حركة الأمعاء، وتحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة ،وتمنع الإصابة بالإمساك .



- بذرة الكتان تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه وبالتالي تحسن من أدائه لوظائفه.



- تحتوي بذرة الكتان على نسبة عالية من فيتامين C والأوميجا 3 ،الذي يعمل على حماية الجسم من الاصابة بالأمراض المعدية ، ويعتبر بمثابة مقوي للمفاصل والعضلات كما يغذي الجلد ومقوي طبيعي للشعر .



- تناول ملعقة من بذرة الكتان تعمل على خفض نسبة السكر بالدم ، وجعله في حدوده الطبيعي وتعزز إنتاج هرمون الإنسولين.



- تساعد على امتصاص الحديد من الغذاء وتقوية الدم ومنع الإصابة بالأنيميا.



- تقلل من الاضطلرابات المصاحبة للدورة الشهرية عند المرأة، وتقلل من غزارة فقدان الدم ،كما تحافظ على مزاج السيدات وتمنع الأصابة بالتوتر.



-بذرة الكتان تساعد على قمع الشهية وتشعر الشخص بالشبع مجرد تناول أبسط الوجبات لذلك تسبب خسارة الوزن بسهولة ،حتي مع عدم الخضوع لنظام رجيم .



طريقة الاستخدام:

ملعقة من بذرة الكتان سواء صحيحة أو مطحونة على الريق مع الماء يوميًا



ملحوظة :

يرجي الاحتفاظ ببذرة الكتان فى الثلاجة لأنها تفسد خارج الثلاجة بعد عددة أيام .