AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فوضى البلطجة والتجاوزات اللفظية.. ممدوح عباس يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني

الأحد 05/يناير/2020 - 12:54 م
ممدوح عباس رئيس مجلس
ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة بشأن كثرة أزمات الكرة المصرية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجو من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة إن أراد أن يترك بصمة في اتحاد الكرة فعليه أن يواجه الفوضى والبلطجة والتجاوزات اللفظية والخوض في الحياة الخاصة وليس فقط الجنايني بل وكافة أعضاء اللجنة".

ومن المقرر أن يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره طنطا، اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والسادس له هذا الموسم، بعد أن خاض 10 جولات وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، فيما تلقى هزيمتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشجعان وليس مسئولين.. وزير الرياضة والجنايني يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

تفاصيل اجتماع حسام البدري وجهازه الفني

حازم إمام يفتح النار على اللجنة الخماسية و النجوم كلمة السر

رئيس الزمالك السابق يكشف عن رأيه بـ أداء اللجنة الخماسية حتى الآن

محمد فضل: اللوائح ستحكم قرار لجنة الانضباط بشأن مخالفات مرتضى منصور

دوري الجن والعفاريت.. ممدوح عباس يوجه رسالة غريبة لمسئولي اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

بعد تعرض مي حلمي للإجهاض .. 7 فنانات فقدن أطفالهن وأخرى ودعت الحياة

كوكورييا يدافع عن نفسه في واقعة العنصرية ضد ميليتاو

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - قطور الدولي

صدمة في البنتاجون وتحذير استخباراتي.. كواليس قرار ترامب بقتل قاسم سليماني

طقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر: غدا أمطار ورياح تصل لحد العاصفة

عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور

ملامحها اتغيرت.. هجوم على Adele بعد خسارة وزنها

عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث