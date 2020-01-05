فوضى البلطجة والتجاوزات اللفظية.. ممدوح عباس يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني

وجه ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة بشأن كثرة أزمات الكرة المصرية.



وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجو من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة إن أراد أن يترك بصمة في اتحاد الكرة فعليه أن يواجه الفوضى والبلطجة والتجاوزات اللفظية والخوض في الحياة الخاصة وليس فقط الجنايني بل وكافة أعضاء اللجنة".



ومن المقرر أن يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره طنطا، اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز.



ويسعى الزمالك في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والسادس له هذا الموسم، بعد أن خاض 10 جولات وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، فيما تلقى هزيمتين.

