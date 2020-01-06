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كنائس مصر تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد.. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:31 م
كنائس مصر تحتفل بقداس
كنائس مصر تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد
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هاني حسين
تحتفل كنائس مصر في مختلف أنحاء الجمهورية بقداس عيد الميلاد المجيد.

وترأس البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد في كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة .

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد،قائلا:" أدعو الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما".

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين: "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".

من جانبه وجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريريك الكرازة المرقسية، رسالة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس، في حديثه للمصريين خلال مقطع الفيديو: "أهنئ كل الأحباء في كل الإيبارشيات، والكنائس الأرثوذكسية عبر العالم، وأهنئ الآباء المطرانة، والآباء الأساقفة، والآباء الكهنة، والشمامسة، وكل الشعب القبطي".
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