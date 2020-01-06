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أخبار البلد

تزامنا مع قداس العيد.. السيسي يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:37 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: « أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما.. كل عام وأنتم بخير».

يأتي ذلك تزامنا مع قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولفيف من الوزراء والمسئولين.
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