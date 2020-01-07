رسميًا.. كاف يعلن تفوق مانى على صلاح بفارق 152 صوتا وعن محرز بـ 210

تُوج النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز.



وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نتائج التصويت والتي جاءت كالتالي:

1- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 477 صوتًا.



2- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 325 صوتًا.



3- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 267 صوتًا.



وتسلم ماني الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.



وتفوق صاحب الـ27 عاما على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.



يُذكر أن صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018، فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة في 2016، بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.