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رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك 6-4 ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة الماء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تأهل الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر موسم 2019-2020، بعد الفوز على الزمالك 6-4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، في حمام سباحة نادي الجزيرة، في ثاني مواجهات الفريقين بدور نصف نهائي البطولة.

ويقام نظام بطولة كأس مصر لكرة الماء في نصف النهائي من ثلاث جولات، يتأهل الفريق الفائز في لقاءين مباشرة إلى الدور النهائي، الذي يقام من مباراة واحدة فقط يوم الجمعة المقبل.

وفاز الأهلي على الزمالك 11-3 في المباراة الأولى، أمس، بحمام سباحة هليوبوليس، وحسم صعوده رسميًّا إلى نهائي البطولة بعد الفوز 6-4 في المباراة الثانية التي أقيمت اليوم بنادي الجزيرة.

ويضم جهاز كرة الماء بالنادي: الكابتن وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ونائبه محمد فاضل، بينما يضم الجهاز الفني والإداري: ديان جوفوفيتش، المدير الفني، ووليد عزت مدربًا عامًّا، وأحمد أسامة مدرب الدرجة الأولى، وتوفيق أحمد مساعد مدرب، وباسم زينهم مدرب حراس مرمى، وعمرو ممدوح المدير الإداري، وأحمد سمير أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسي محللًا فنيًّا.

بينما تضم قائمة اللاعبين: مصطفى ماجد، وأحمد سامح، ومحمد وليد محمد، وعبدالرحمن هارون، ومحمد أسامة، ومحمد أبو سديرة، ومازن قاسم، ومحمود طارق، وكريم جمال، وعبدالرحمن أسامة، ومحمد عبدالستار، ومحمد وليد عزت، ومحمد وليد حامد، وزياد وائل عزت، وحسن هارون، وأحمد شريف، وأيمن عادل، ويوسف سعد، ومحمود السيد، وحازم خالد، وأحمد فؤاد، ويحيى علاء.
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