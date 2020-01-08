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أخبار العالم

مفاجأة.. إيران أبلغت أمريكا مسبقًا بالضربة الصاروخية في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:20 م
إيران أبلغت أمريكا
إيران أبلغت أمريكا مسبقًا بالضربة الصاروخية في العراق
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سمر صالح
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لوكالة "إرم نيوز" الإماراتية اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغت أمريكا بشكل غير مباشر بالضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق.

وقال مسئول عسكري أمريكي قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إنه أبلغها أن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مبكرا من الاستهداف الإيراني وأتيح له وقت كافٍ لتشغيل صافرات الإنذار وتأمين الجنود في المخابئ المحصنة.

وأكد المصدر، أن إيران أبلغت دولة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا بالضربة، ولم يكشف المصدر عن اسم الدولة، موضحا أن هذا التحذير كان كافيا لتحقيق هدف إيران، وهو توجيه ضربة دون المجازفة بإيقاع خسائر في أرواح الجنود الأمريكيين أو القوات المتحالفة معهم، مع ما قد يعنيه ذلك من احتمال إثارة رد عنيف من واشنطن.

وقالت ألمانيا والدنمارك والنرويج وبولندا إنه لا توجد إصابات في صفوف قواتها في العراق.
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