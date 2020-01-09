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محافظات

لليوم الثامن ..إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الخميس 09/يناير/2020 - 09:48 ص
ميناء
ميناء
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أ ش أ
قرر مدير ميناء الصيد ببرج البرلس بكفر الشيخ يسري الدسوقي، إغلاق الميناء لليوم الثامن على التوالي ومنع إصدار أي تصاريح لأي مركب صيد للإبحار في البحر المتوسط لاستمرار الرياح العاتية، وارتفاع أمواج البحر المتوسط بصورة كبيرة.

وأوضح الدسوقي - فى بيان - أن أصحاب المراكب قاموا بزيادة تأمين مراكبهم داخل حوض الرسو بالميناء لحمايتها نظرا لتلاطم الأمواج داخل حوض الميناء ولتفادي ارتطام المراكب ببعضها.

وتتعرض محافظة كفرالشيخ منذ أمس لأمطار رعدية شديدة أغرقت الشوارع، حيث تحولت شوارع النجوع والقرى إلى بحيرات.

ومن جانبه، أصدر المحافظ جمال نور الدين تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطواريء بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.

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