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فن

ربنا ينتقم من نانسى عجرم وجوزها | والدة الشاب السوري: لن أقبل عزاها.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 12:51 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها والقتيل
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أحمد إبراهيم
كشفت فاطمة موسى والدة السورى محمد موسى، الذى لقي مقتله فى فيلا نانسي عجرم أثناء واقعة الاقتحام عن تفاصيل أخرى بالحادث الذى وقع منذ أيام فى لبنان.

وقالت والدة محمد موسى فى لقاء تلفزيونى لها "ربنا ينتقم من نانسي عجرم وزوجها الذين ظلموا ابنى وقتلوه فى فيلتهما وانا لن ولم أقبل عزاء نانسى عجرم". 

وأضافت: "كيف تعزينى وزوجها قتل ابنى كنت اقبل العزاء فى حالية واحدة أذا كان ضربه فى قدمه بالرصاص لماذا 16 رصاصة ما الحكمة فى هذا الأمر. 

واوضحت: "قتلوا فرحة عمرى بغمضة عين ابنى كان يعمل بفيلا وهو يعيش بالأساس فى لبنان ما يقرب من 14 عاما وقال لنا فى ذات يوم إنه يعمل لدى نجمة كبيرة وهى نانسى عجرم. 

وأشارت: "ابنى ليس لصا ولا مجرم ولا حرامى حتى يطلقوا عليه هذه الأوصاف ابنى كان لديه خاله وعمه فى لبنان وهما يعيشان حياة ميسرة فهو ليس بحاجه الى المال حتى يسرق، كما أن ليس هناك جريمة واحدة ارتكبها ابنى منذ ان غادر من سوريا حتى الان وعلى مدار 14 عاما عاشها فى لبنان.
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