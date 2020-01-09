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فن

صدمة فتاة عند رؤيتها تامر حسنى.. تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 02:23 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو لفتاة كويتية تنتابها حالة من الصدمة فور رئيتها الفنان تامر حسنى، وذلك فور وصوله الكويت، حيث من المقرر أن يحيى حفله الغنائى اليوم.

وحاول تامر حسنى فى الفيديو أن يمتص صدمتها ويخفف من وطأتها، وذلك من خلال بعض الكلمات مثل "اهدى وبراحة وخدى نفسك".

وكان نشر تامر حسنى صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، لبوستر حفله المُقبل فى الكويت، المقرر يوم 9 يناير الجاري، معلقًا: «متشوق جدًا لجمهور الكويت العظيم».

من ناحية أخرى، بلغ الإيراد اليومي لفيلم «الفلوس» لـ تامر حسني، الجمعة 3 يناير، مليون و802 ألف و816 جنيهًا مصريًا، لتصل إجمالي إيراداته منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائي، إلى ما يقرب من 14 مليون جنيه حتى الآن.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

من جهة أخرى، حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، 18 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، المنتظر عرضه بالسينمات، غدًا الأربعاء، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة.
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