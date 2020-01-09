النيران تلتهم بيوت الفنانين.. حريق فى فيلا إيهاب توفيق.. نادية سلامة تنجو من الموت.. والعناية الإلهية تنقذ ريم أحمد

أثار اندلاع حريق بفيلا ايهاب توفيق صباح اليوم والذى اسفر عن مصرع والده حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى حيث حرص عدد من الفنانين على مساندة ايهاب توفيق فى محنته.



نرصد النجوم الذين تعرضت منازلهم الى حريق لاسباب مختلفة.



ايهاب توفيق :

اندلع حريق فى فيلا الفنان إيهاب توفيق، اليوم، الخميس، ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق.



وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.



نادية سلامة

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها بمدينة السادس من أكتوبر، حيث التهمت النيران محتويات شقتها بالكامل.



وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار الدفاية أثناء تشغيلها بسبب ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتعلقات من سيارتها لتفاجئ بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.



تلقت الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغا بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق الذي تبين نشوبه في الطابق الأرضي وتم محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.



وأصيبت الفنانة باختناق وكدمات أثناء محاولتها إخراج بعض محتويات الشقة قبل أن تلتهمها النيران وتم نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر.



قالت نادية سلامة إن القدر أنقذها من الموت بعد أن نسيت بعض المتعلقات داخل سيارتها وتوجهت لإحضارها لتفاجئ باندلاع النيران في الشقة، مشيرة إلى أن الحريق لم يترك أية متعلقات سليمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى كلفت المعمل الجنائي بمعرفة سبب الحريق.



لقاء سويدان :

تعرض منزل الفنانة لقاء سويدان لحريق كاد أن يدمره بالكامل.



وكتبت سويدان منذ قليل من خلال حسابها الخاص على إنستجرام: "الحمد لله على كل حال .. حريق بسبب الكهرباء كانت هتولع في البيت .. ربنا ستر اللهم لك الحمد والشكر" وتلقت لقاء مئات الرسائل والتعليقات من أصدقائها ومحبيها الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليها.



ريم احمد :

تعرضت الفنانة ريم أحمد إلى حادث مروع كادت أن تفقد حياتها هى وزوجها إلا أن العناية الإلهية أنقذتها، حيث نشب فى منزلها حريق هائل.



ونشرت ريم صورة من الحريق الذى نشب فى منزلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلقت قائلة: “الحمدلله قدر الله وما شاء فعل .. الحمدلله اننا بخير”.



وقد اندلع الحريق فى المنزل الذى كان فارغا وهو اعتبرته ريم إنقاذا من العناية الالهية ولم تكشف ريم عن سبب اندلاع النيران.



محمود الجندى :

النجم الراحل محمود الجندي، قال إن حريق منزله منذ عدة سنوات كان بمثابة رسالة من الله، لعودته من طريق "الإلحاد"، خاصة أنه كان يقرأ كتب كثيرة تتحدث عن الأمر، وكانت النيران بمثابة رسالة للعودة لله، كما رحلت زوجته إثر تعرضها لاختناق بسبب الحريق، وقال وقتها أن الحريق كان نقطة تحول في مشواره.