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رياضة

أول رد فعل من فرج عامر على رحيل حسام حسن من تدريب سموحة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:25 م
فرج عامر وحسام حسن
فرج عامر وحسام حسن
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عمرو الحلواني - حسام الحارتى
أبدى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة موافقته على استقالة حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من تدريب الفريق والرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال فرج عامر فى تصريحات للموقع الرسمي لسموحة عبر "فيس بوك": "نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن.. ونثمن مجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم فى العمل.. ونحترم رغبتهم وتربطنا بهم علاقة أخوة ومحبة واحترام".

وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون بفريق سموحة، قرر التقدم باستقالتيهما من القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-3 في الدوري الممتاز.

وأبلغ التوأم "حسن" اعتذار الجهاز الفني للمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ووجهوا له الشكر على الفترة الماضية.

واتفق الطرفان على قيادة التوأم حسن للمباراة المُقبلة أمام حرس الحدود بسبب ضيق الوقت على أن يتعاقد فرج عامر مع الجهاز الجديد بعدها مباشرة.

ولعب سموحة تحت قيادة حسام حسن 12 مباراة فاز فى خمس مباريات وتعادل في أربعة لقاءات وهزم فى ثلاثة كان آخرها أمام وادي دجلة.
أول رد فعل من فرج عامر على رحيل حسام حسن من تدريب سموحة
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