احذري شرب القهوة بعد الثانية ظهرا تعرفى السبب

تشير الكثير من الدراسات إلى عدد من الفوائد الصحية التي تأتي مع شرب القهوة بسبب مقدارها من مضادات الأكسدة ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من فنجان القهوة ،موقع Bright Side يقدم بعض العادات التي من المؤكد أن تحسن صحتك



1. تناول القهوة بدون سكر ..

من الناحية المثالية ، يجب تناول القهوة بدون إضافة سكر أو مواد تحلية من أي نوع ، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لكثير من الناس. يعتبر السكر أحد المكونات الأكثر ضررًا في النظام الغذائي الحديث ، لذا يجب عليك بالتأكيد التخفيف من استهلاكك . حاولى إضافة شيء أكثر طبيعية مثل الفانيليا إلى فنجان القهوة



2. تجنب الكافيين بعد الساعة 2 بعد الظهر



تعتبر القهوة مشروبًا منشطًا ، وهو أحد الأسباب وراء انتشاره على نطاق واسع. الجانب السلبي هو أنه يمكن أن يزعج دورة نومك. يمكنك شرب 2-3 أكواب من القهوة في الصباح ، ولكن تجنب تناول القهوة بعد الساعة 2 مساءً إلى 3 مساءً وحاول التبديل إلى قهوة منزوعة الكافيين أو فنجان من الشاي في فترة ما بعد الظهر حتى تتمكن من النوم ليلة جيدة.



3. أضف القرفة أو الكاكاو إلى كوب القهوة



إن إضافة الكاكاو إلى قهوتك ليست كبيرة فقط كدعم لمضادات الأكسدة في مشروبك ولكن من المفيد أيضًا أن تخفض كمية السكر التي تضيفها إلى فنجانك. هو خيار شائع في المطاعم في جميع أنحاء العالم.



الأمر نفسه ينطبق على القرفة ، وهي "أطعمة خارقة للحرارة قوية ومضادة للأكسدة" ليست مفيدة لصحتك فحسب ، بل تضيف أيضًا مذاقًا لاذع إلى قهوتك.