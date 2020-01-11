مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن غرب قنا الجديدة

تعد مدينة غرب قنا أحد أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة قنا مؤخرًا، فهي إحدى مدن الجيل الرابع حيث تمثل مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية لما تحويه من عمارات اسكان اجتماعي وعمارات سكن مصر وفيلات سكنية ومولات تجارية ومباني خدمية وترفيهية بما يضمن توفير حياه آمنه وكريمة لأبناء المحافظة، وهو ضمن خطة الدولة لتنمية الصحراء وتعميرها وبناء مجتمعات عمرانية جديدة من أجل أجيال المستقبل.



وفي التقرير التالي نرصد ٢٠ معلومة عن مدينة غرب قنا:



- صدر قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسى بانشائها في مارس عام ٢٠١٨.



- تقع على مساحة ٨٩٧١ فدان بصحراء قرية الترامسة، تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية.



- تقع المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا على مساحة ١٤٠٠ فدان من إجمالي المساحة المخصصة للمدينة.



- ضمن مدن الجيل الرابع كونها مجتمع عمراني متكامل يضم سكن اجتماعى و فيلات و سكن مصر و مولات تجارية.



- تتمتع بموقع متميز علي طريق قنا – القاهرة الصحراوي الغربي، و بالقرب من مدن نجع حمادي و الوقف وقنا.



- تقع على نفس طريق مطار سوهاج الدولي بمسافة لا تزيد عن ١٦٠ كيلو متر، و بالقرب من مدينة سكنية خاصة بأحد رجال الأعمال.



- تقع بجوار الأراضي المخصصة لمشروع المليون ونصف مليون فدان التي أعلن الرئيس عنها ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية.



- صدرت عدة قرارات بتخصيص الأرض المواجهه لها، لمشروعات خدمية وتنموية من أبرزها المنطقة اللوجستية و استاد جديد لقنا.





- من المقرر أن تستوعب حوالي ٥٥٠ ألف نسمة بعد اكتمال انشائها ما يساهم بشكل كبير فى الحد من التكدس السكاني بالمدينة.



- التكلفة الإجمالية لأعمال البنية التحتية بلغت مليار و ١٠٠ مليون جنيه.



- البنية التحتية التي بدأ العمل بها "محطة مياه الشرب – شبكات المياه- شبكات الصرف الصحي- شبكات الري- الخط الناقل- مآخذ المحطة - شبكة الطرق بالمدينة".



- وصلت نسبة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمدينة إلى ٨٣% بنهاية العام المنقضي.



- تضم المرحلة الأولى ٣٢٦٤ وحدة اسكان اجتماعي بمساحة ٩٠ م٢.



- كما تضم المرحلة الأولى من المدينة٧٢٠ وحدة سكن مصر بمساحة ١١٥ م٢ للوحدة.



- تبلغ التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية مليار و ٢٣ مليون جنيه



- محطة مياه المدينة تتكون من ٥ مراحل بطاقة ٢٠٠٠ ل/ث، و يجري حاليًا العمل بالمرحلة الأولى بطاقة ٤٠٠ ل/ث.



- تضم المدينة"سوق تجاري- مدرسة تعليم أساسي - مركز شرطة- مبني للحماية المدنية- ملعب كرة قدم ثلاثي".



- تبعد عن مدينة قنا" عاصمة المحافظة، ٨ كيلو بما يعادل " ١٥ دقيقة فقط.



- تقع بالقرب من طريق قنا- الأقصر الصحراوى الغربي وهو ما يسهل الإنتقال من و إلى مطار الأقصر الدولي.



- ساهمت في تشغيل مئات العمال في أعمال مباشرة و غير مباشرة، ومن المتوقع استيعابها للكثير من الشباب عقب انتهاء العمل بها.



