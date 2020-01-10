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فن

رانيا محمود ياسين عن مسلسل سيف الله : فرصة لمعرفة تاريخنا

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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محمد نبيل

بدأت الفنانة رانيا محمود ياسين تصوير دورها في مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان القادم وهو من بطولة عمرو يوسف ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وعبرت رانيا محمود ياسين عن اشتياقها للمسلسلات الدينية والتاريخية، لافتة إلى عشقها لتلك الأعمال العظيمة على مستوى عملها كفنانة وكمشاهدة أيضا تفضل هذه الأعمال وتشاهدها باستمرا.

وأكدت رانيا محمود ياسين أن الجمهور متعطش لعودة الأعمال التاريخية والدينية ولاحظت الحماس لدى الجمهور بمجرد إعلان الشركة المنتجة عن العمل، فهي فرصة للأجيال الجديدة لمعرفة تاريخنا وتراثنا.

وذكرت أنها ستتواجد في العمل عبر دور هام للغاية، معبرة عن تمنياتها بتقديم دورا هاما للجمهور، ورأت أن العمل سيكون إضافة لها ولكل طاقم العمل، معبرة عن سعادتها للعمل مع المخرج رؤوف عبدالعزيز وطاقم العمل وشركة الإنتاج وأن التجربة إضافة قوية لها.

ولفتت رانيا محمود ياسين إلى أن العمل به رسائل هامة وقوية سيشاهدها للجمهور ويتعرف عليها خلال مشاهدته للعمل خلال رمضان القادم.

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح و رانيا محمود ياسين ومحسن محي الدين، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج “سينرجي”.
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