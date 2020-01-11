بـ 22 رحلة.. استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر.. صور وفيديو

شهدت مدينة الأقصر،استئناف رحلات البالون الطائر اليوم السبت بعد إلغائها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أقلعت 22 رحلة بالون سياحى من الشركات العاملة فى هذا المجال تقل على متنها 430 سائح من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.





وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.



