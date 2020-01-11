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محافظات

بـ 22 رحلة.. استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر.. صور وفيديو

السبت 11/يناير/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت مدينة الأقصر،استئناف رحلات البالون الطائر اليوم السبت بعد إلغائها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أقلعت 22 رحلة بالون سياحى من الشركات العاملة فى هذا المجال تقل على متنها 430 سائح من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.

وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.

وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد البالون على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح الى البالون وتقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.
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