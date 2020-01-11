إصابة شاب سقط من أعلى السقالة بإيتاي البارود

أصيب اليوم السبت شاب بجروح واشتباه بكسر الرقبة، إثر سقوطه من أعلي سقالة بمنزل بقرية ربع شنديد وتم نقل المصاب للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود ، يفيد بسقوط شخص من أعلى سقالة بمنزل بقرية ربع شنديد التابعة لدائرة المركز، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة " أحمد.م.م" 30 عامًا، بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه بكسر بالرقبة، ومقيم بمركز شبراخيت من أعلى سقالة بمنزل، وتم نقل المصاب للمستشفي المركزى وجارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة.



