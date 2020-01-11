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أخبار العالم

كيف حول السلطان قابوس سلطنة عمان من أفقر الدول إلى عصر النهضة؟

السبت 11/يناير/2020 - 12:14 م
كيف حول السلطان قابوس
كيف حول السلطان قابوس سلطنة عمان من أفقر الدول إلى النهضة
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سمر صالح
كانت سلطنة عمان من أفقر الدول اقتصاديا، عندما تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم العام 1970، وكان النفط قد بدأ لتوه بالتدفق من جوف الأرض العمانية لكن بكميات قليلة لا تلبي طموحات السلطان الجديد بإخراج بلاده من حالة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للعمانيين.

وكان العمانيون يعتمدون في حياتهم على الزراعة وصيد الأسماك في الوقت الذي شهدت فيه دول الخليج الأخرى ازدهارًا كبيرًا.

وكان على السلطان أن يبدأ من الصفر في الوقت الذي توقع فيه الكثير من المراقبين أن يواجه قابوس تحديات كبيرة من شأنها أن تعوق عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

وخلال مؤتمر اقتصادي في مسقط قبل 3 سنوات لخص مسئول بريطاني ما أنجزه السلطان قابوس بكلمات قليلة عندما قال: "ما فعله جلالة السلطان هنا هو المستحيل بحد ذاته، لأنه حول هذا البلد إلى واحة أمن وسلام ودولة حرة ومنفتحة، وأصبح بإمكان المواطنين التباهي ببلادهم وحياتهم، ولا يمكن المقارنة بين عمان قبل 1970 وعمان الآن، إنه حقًا عصر نهضة".

وخلال نصف قرن تقريبًا من حكم السلطان أصبح الحلم حقيقة، والتحول أصبح واقعًا، إذ إن الاقتصاد العماني تضاعف بأكثر من 300 مرة خلال تلك الفترة، فيما قفز مستوى الدخل الفردي بنسبة مماثلة.
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