وزير القوى العاملة يفتتح مركز التدريب المهني بالأقصر.. ويؤكد: نقلة للشباب بالمحافظة.. صور

افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، يرافقه محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر نيابة عن محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم اليوم السبت مركز التدريب المهني بالرضوانية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.





وتفقد الوزير برفقة نائب المحافظ ورش المركز والتي منها ورش اللحام والتبريد والتكييف والتفصيل والخياطة والصوبة الزراعية موجهًا بزيادة عدد الورش واستغلال مساحة المركز حتى يـ تحقق أكبر استفادة منه لأبناء محافظة الأقصر.





كما قام سعفان بتوزيع عدد من شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديرية القوى العاملة وتوزيع بعض الهدايا علي العمال والعاملات .





اكد وزير القوي العاملة في كلمته ان المركز يعد نقلة كبيرة في مجال التدريب لأبناء الأقصر حتى يتمكنوا من إنشاء مشروعات خاصة بهم مشددا علي ضرورة الاحتكاك بالمواطنين والتلاحم معهم حتى يتم معرفة احتياجاتهم وذلك في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالمواطن.



