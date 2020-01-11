إيهاب جلال: الغيابات وضغط المباريات أثرا كثيرًا على نتائج المصري خلال الفترة الأخيرة

أكد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن الغيابات التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة سواء للإصابات أو الإيقافات أثرت كثيرا على نتائج المصري خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن ضغط المباريات كذلك كان له تأثيرًا كذلك على نتائج العديد من المباريات التي تعرض فيها الفريق للخسارة والتي لم يكن الفريق يستحق فيها الخسارة على الإطلاق.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري ومضيفه فريق بيراميدز والذي أقيم منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد 30 يونيو قبل يوم من مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



