AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيهاب جلال: الغيابات وضغط المباريات أثرا كثيرًا على نتائج المصري خلال الفترة الأخيرة

السبت 11/يناير/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أكد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن الغيابات التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة سواء للإصابات أو الإيقافات أثرت كثيرا على نتائج المصري خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن ضغط المباريات كذلك كان له تأثيرًا كذلك على نتائج العديد من المباريات التي تعرض فيها الفريق للخسارة والتي لم يكن الفريق يستحق فيها الخسارة على الإطلاق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري ومضيفه فريق بيراميدز والذي أقيم منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد 30 يونيو قبل يوم من مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وعن جاهزية الفريق لمباراة الغد أكد الكابتن إيهاب جلال أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز الثنائي محمود وادي وأحمد ياسر للتواجد ضمن قائمة الثمانية عشر لاعب الذين سيخوضون المباراة بعد أن تأكد تماما عدم جاهزيتهما لبدء المباراة، مشيرًا إلى جاهزية بهاء مجدي لخوض المباراة ليدعم خط الدفاع الذي سيغيب عنه إسلام أبو سليمة بداعي الاصابة.
Advertisements

ترشيحاتنا

الزمالك يستقر على قيد هذا اللاعب في قائمتي الفريق الأفريقية والمحلية.. تعرف عليه

بـ 2 جنيه فقط.. طريقة سهلة لتنظيف الفرن بمكون غير متوقع من المنزل

رغم الملايين المبالغ فيها ..5 نجوم انهارت قيمتهم المالية في الدوري المصري

الزمالك يتأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال.. فى هذه الحالة

مصدر بالزمالك يكشف سبب عدم الدفع بـ زيزو في بداية لقاء زيسكو

في عيد ميلاد إيمان الطوخي | تعرف على عدد زيجاتها وعلاقتها بهذا الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة