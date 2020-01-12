التموين تبدأ دراسة التحول للدعم النقدي المشروط

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، الذي سبق طرحه منذ سنوات لتقييمها على النحو الأمثل.



أضاف في تصريحات له، أنه من المقرر طرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات، موضحا أن التطورات الراهنة أعادت فتح الملف مرة أخرى.



وخلال نوفمبر الماضي وقع أصحاب المخابز تفويضات لتطبيق منظومة الدعم النقدي لدي المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتيسير على المواطنين الحصول على الدعم النقدي علي البطاقات التموينية.

