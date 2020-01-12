تحد جديد .. زيدان وسيميوني يشعلان أجواء نهائي السوبر الإسباني بين الريال وأتلتيكو

حرص الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على إظهار الروح الرياضية ، والتقاط الصور التذكارية سويا قبل انطلاق نهائي السوبر الإسباني.



ويلتقي فريقي العاصمة مدريد ، اليوم الأحد ، في نهائي الدوري الإسباني ، والذي يقام على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في السعودية.



ورفع زيدان وسيميوني ، قميصَي فريقهما أمام عدسات المصورين، تتوسطهما كأس السوبر الإسباني، قبل إجراء المؤتمر الصحفي، والحديث عن مستجدات النهائي ، في لفتة تعبر عن التحدي والمنافسة بين الفريقين.



كما خرجا سويًّا، والتقطا الصور التذكارية، وصافحا بعضهما أمام الكاميرات، ورفع كل مدرب الطقم الخاص بفريقه، قبل أن يغادران إلى مقر إقامتهما.