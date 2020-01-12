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رياضة

تحد جديد .. زيدان وسيميوني يشعلان أجواء نهائي السوبر الإسباني بين الريال وأتلتيكو

الأحد 12/يناير/2020 - 03:30 ص
زيدان وسيميوني
زيدان وسيميوني
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ريهام بكير
حرص الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على إظهار الروح الرياضية ، والتقاط الصور التذكارية سويا قبل انطلاق نهائي السوبر الإسباني.

ويلتقي فريقي العاصمة مدريد ، اليوم الأحد ، في نهائي الدوري الإسباني ، والذي يقام على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في السعودية.

ورفع زيدان وسيميوني ، قميصَي فريقهما أمام عدسات المصورين، تتوسطهما كأس السوبر الإسباني، قبل إجراء المؤتمر الصحفي، والحديث عن مستجدات النهائي ، في لفتة تعبر عن التحدي والمنافسة بين الفريقين.

كما خرجا سويًّا، والتقطا الصور التذكارية، وصافحا بعضهما أمام الكاميرات، ورفع كل مدرب الطقم الخاص بفريقه، قبل أن يغادران إلى مقر إقامتهما.
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