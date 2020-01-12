ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

Absolute scenes 🤣🤣🤣 Jumeirah? pic.twitter.com/jUaQ7hiMvP — They call me عفراء (@TheyCallMeAfra) January 11, 2020

في مقطع فيديو أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه تم التقاطه في منطقة حي جميرا في الإمارات، ظهرت امرأة بالعباءة السوداء وهي تتزلج على مياه الأمطار، التي أغرقت الشوارع في جميرا.ربطت المرأة الظاهرة في الفيديو حبلًا في سيارة جيب وتمسكت به جيدًا، ثم وقفت على مزلاج، وبدأت السيارة في التحرك.تظهر المرأة وهي تشق مياه الشارع بالمزلاج على موسيقى حماسية مثل الأفلام في مشهد طريف أثار ضحك وسخرية مستخدمي موقع التغريدات تويتر.تم تداول الفيديو على نطاق واسع، حيث بدت المرأة محترفة فيما تفعله، فشقت المياه متمسكة بالحبل المربوط بالسيارة التي لم تتوقف واستمرت في طريقها.