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حوادث

بمشاركة علماء الأوقاف.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية لمجندي شرطة البيئة والمسطحات

الأحد 12/يناير/2020 - 12:31 م
ندوة تثقيفية لمجندى
ندوة تثقيفية لمجندى شرطة المسطحات
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مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية بتنظيم ندوة تثقيفية،لمجندى الإدارة (بمقر مركز التدريب العسكرى التابع للإدارة) وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

حاضر فى الندوة أحد علماء وزارة الأوقاف، وتناولت أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكدًا أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين ، كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والإستقرار بربوع البلاد .

كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة .
بمشاركة علماء الأوقاف.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية لمجندي شرطة البيئة والمسطحات
بمشاركة علماء الأوقاف.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية لمجندي شرطة البيئة والمسطحات
بمشاركة علماء الأوقاف.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية لمجندي شرطة البيئة والمسطحات
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